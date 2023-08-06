Antalya'nın Manavgat ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kask takmadığı için ceza yiyen bazı sürücülerin cezayı yedikten sonra kasklarını takıp gittikleri gözlendi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri son günlerde artan motosiklet kazalarının önüne geçebilmek amacıyla başta kask ve sürücü belgesi olmak üzere motosiklet denetimlerine hız verdi. Manavgat'ın değişik noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde kask takmadan motosiklet kullandığı için durdurulan bazı sürücülerin ceza işlem uygulandı. Cezanın ardından sürücülerin motosikletinin oturağı altından, ayaklarının arasından ya da motosikletinin çantasından kaskını çıkarıp başına taktıktan sonra yoluna devam ettiği gözlendi. Motosiklet sürücülerinin en büyük bahanesi, havaların sıcak olması olurken, bazı sürücülerin de görevli memura 'Haklısınız. Takmadan motosiklete binmemem gerekirdi' şeklinde suçunu kabullendiği görüldü.

Kasksız motosiklet sürücüleri ceza yağdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kask takmadığı için ceza yiyen bazı sürücülerin cezayı yedikten sonra kasklarını takıp gittikleri gözlendi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri son günlerde artan motosiklet kazalarının önüne geçebilmek amacıyla başta kask ve sürücü belgesi olmak üzere motosiklet denetimlerine hız verdi. Manavgat'ın değişik noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde kask takmadan motosiklet kullandığı için durdurulan bazı sürücülerin ceza işlem uygulandı. Cezanın ardından sürücülerin motosikletinin oturağı altından, ayaklarının arasından ya da motosikletinin çantasından kaskını çıkarıp başına taktıktan sonra yoluna devam ettiği gözlendi.

Motosiklet sürücülerinin en büyük bahanesi, havaların sıcak olması olurken, bazı sürücülerin de görevli memura "Haklısınız. Takmadan motosiklete binmemem gerekirdi" şeklinde suçunu kabullendiği görüldü.