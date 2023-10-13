Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaya kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Yaralıya sürücü belgesi olmadığı için para cezası uygulandı.

Kasksız çoban motosikletle 30 metre sürüklenerek ağır yaralandı

Hastanede tedavi altına alınan yaralıya, sürücü belgesi olmaması nedeniyle para cezası uygulandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaya kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kazada yaralanıp hastaneye kaldırılan yayanın çobanlık yaptığı bildirildi. Yaralıya sürücü belgesi olmadığı için 8 bin 190 TL, motosikletin sahibi patronuna da sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Kumyolu mevkiinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan vatandaşı Omara Khan'ın kullandığı 07 BFY 968 plakalı motosiklet, yolun sağında yaya olarak gitmekte olan İsmail Aykız'a çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle devrildi. Motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenirken, kask takmadığı öğrenilen sürücü başından yaralandı, yaya olan vatandaş ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sürücü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Karanlıkta gelip bana çarptı"

Motosikletin çarptığı İsmail Aykız, yaya olarak çalıştığı tersaneye doğru gittiğini belirterek, "Birden arkamdan gelen motoru gördüm. Motor gelip bana çarptıktan sonra yerde sürüklendi. Sürücüsü de sürüklendi ve yaralandı. Ne olduğunu anlayamadım" dedi.

Diğer taraftan, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Omara Khan'ın Manavgat'ta çoban olarak çalıştığı, patronunun motosikletiyle marketten alışveriş yaptıktan sonra hayvanların bulunduğu yere gittiği bildirildi.

16 bin 380 TL para cezası

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 8 bin 190 TL, ehliyeti olmayan kişiye araç kullandıran motosiklet sahibine 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 16 bin 380 TL para cezası uyguladı.