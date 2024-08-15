Kasksız 2 kişi motosikletle başka bir motosiklet taşıdı

İZMİR'de, bir motosikletle başka bir motosikleti taşıyan kasksız 2 kişi görenlere 'Pes' dedirtti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Konak ilçesi Gültepe Semti Samsun Caddesi üzerinde, bir motosikletle başka bir motosikletle taşıyan kasksız 2 kişi, çevredekilerin dikkatini çekti. Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu görenlere 'Pes' dedirtti. O anlar arkadan gelen bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,