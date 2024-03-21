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Kasklı Şüphelinin Başarısız Silahlı Soygun Girişimi

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kuyumcuya gelen kasklı şüphelinin başarısız olduğu silahlı soygun girişimi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Camikebir Mahallesi'ndeki Ömer T'ye ait kuyumcuya ismi henüz belli olmayan kasklı, sırt çantalı ve elinde poşetle bir şüpheli girdi.

Şüpheli, elindeki poşetten çıkardığı kutuyu tezgahın üzerine koydu ve cebinden bir tabanca çıkararak kuyumcu Ömer T'ye doğrulttu.

El işaretleriyle kutuyu gösterip taleplerde bulunan şüphelinin sırt çantasını çıkardığı sırada kuyumcu Ömer T. de tezgahın altından tabancasını eline aldı.

Kuyumcunun tabancasının namlusunu çekip bıraktığını gören kasklı şüpheli, poşet içerisindeki kutusu ile sırt çantasını tezgahın üzerinde bırakarak dükkandan kaçtı.

Kaçan şüphelinin arkasından dışarı çıkan Ömer T, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, başarısız soygun girişiminde bulunan kasklı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kasklı şüphelinin başarısız olduğu soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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