Konya'da motosiklet kullanımının artmasıyla birlikte denetimler arttırıldı. Dron destekli denetimlerde kaskını motosiklet üzerinde taşıyan bir sürücünün 'yakın apartmanlara giriyoruz o yüzden tak çıkart zor oluyor' diye kendini savunması dikkat çekti.

Kaskını başına değil, motosikletine takan sürücünün savunması 'pes' dedirtti

"Yakın apartmanlara giriyoruz o yüzden tak çıkart zor oluyor"

KONYA - Konya'da özellikle yaz aylarında kullanımı artan motosikletlerin kaza anında sürücünün en az hasar ile kurtulması için denetimler arttırıldı. Dron destekli denetimlerde kaskını motosiklet üzerinde taşıyan bir sürücünün 'yakın apartmanlara giriyoruz o yüzden tak çıkart zor oluyor' diye kendini savunması dikkat çekti.

Yaz mevsimi ile birlikte şehir merkezinde motosiklet kullanımının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak bu araçların trafik kazalarına karışma oranının artmasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, artan motosiklet kazalarında sürücünün en az hasar ile kurtulması için denetimleri arttırdı.

"Yakın apartmanlara giriyoruz o yüzden tak çıkart zor oluyor"

Dron destekli denetimlerde bazı sürücülerin kask ve sürücü aparatlarını taktıkları bazı sürücülerin ise kaskı motosikletin direksiyonunda bulundurdukları görüldü. Kaza anında kaskın sürücüleri büyük oranda koruduğunu hatırlatan polis memuruna kasksız sürücü M.D.'nin 'yakın apartmanlara giriyoruz o yüzden tak çıkart zor oluyor' diye kendini savunması dikkat çekti.

"Motosiklet ve scooterlara yönelik denetimlerini devam ettirecek"

Ekipler denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atacak eksiklikleri ve arızası bulunan, muayenesiz motosikletleri özel olarak denetlerken kasksız ve teçhizatsız motosiklet kullanan sürücüleri uyarıyor. Değişik saatlerde ve değişik noktalarda gerçekleştirilen uygulamaların yapıldığını belirten Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Metehan Bilgiç, "Havaların ısınması ile birlikte motosiklet ve scooter kullanımı yaygınlaştı. Bununla birlikte motosiklet ve scooterların karışmış olduğu kazalar da son dönemlerde artış göstermekte. Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olarak motosiklet kazalarının denetimlerimizi sıklaştırdık, ekiplerimiz denetimlerde özellikle çevreye rahatsızlık veren aşırı ses ve gürültü çıkartan abartı egzoz kullanan sürücüler olmak üzere kasksız ve koruma tesisatı eksik olan sürücüleri, plakasız motosikletleri denetliyor. Trafik ekiplerimiz daha güvenli bir trafik düzeni için motosiklet ve scooterlara yönelik denetimlerini devam ettirecek" dedi.