KASKİ'den su tasarrufu uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlara su tasarrufu konusunda uyarıda bulundu.

KASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda Türkiye'de ve dünyada artarak devam eden su sorununa dikkat çekildi.

Yaklaşan bayramda içme suyunun her zamankinden daha bilinçli kullanılması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her bir damlası kıymetli olan suyumuzu kullanırken sadece bugünü değil yarınlarımızı da düşünerek hareket etmeliyiz. Bayram tatili süresince lütfen tasarrufu ön planda tutalım. İçerisinde bulunduğumuz yaz mevsimi dolayısıyla kırsal mahallelerde nüfusun artmasına bağlı olarak içme suyuna erişimde, bahçe ve tarla sulamasından kaynaklı, yüksek kotlarda ikamet eden vatandaşlarımız maalesef sıkıntı yaşayabiliyor. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte önümüzdeki günlerde temizlik için kentimizde su tüketimi fazla olacak. Tabiatın ve tüm canlıların yaşam kaynağı olan içme sularımızın korunması, doğanın ve gelecek nesillerimizin daha ferah yaşayabilmesi için en önemli görevlerimizin başında gelmektedir. Yaşanması muhtemel sıkıntıları önleyebilmek adına abonelerimizi, içme suyumuzu tasarruflu kullanmaya ve daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."