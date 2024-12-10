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KASKİ'den öğrencilere su tasarrufu eğitimi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından "Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni" projesi kapsamında anasınıfı öğrencilerine eğitim verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından "Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni" projesi kapsamında anasınıfı öğrencilerine eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ ekipleri, Şehit İsmail Uygun ve Ayşe Ahmet İnci anaokullarında öğrencilerle bir araya geldi.

Düzenlenen program kapsamında ekipler su tüketimi, suyun canlı hayatı için önemi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma aşaması ve su tasarrufu konularında eğitim verdi.

Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetilmesinin tüm insanlığın görevi olduğu vurgulanan eğitimin sonunda öğrenciler su gönüllüsü olurken, merak ettikleri konuları da sordu.

Çeşitli animasyonlar ile desteklenen eğitim sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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