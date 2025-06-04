KASKİ'den Kurban Bayramı Öncesi Uyarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara çevre ve altyapı konusunda uyarılarda bulunarak, kurban kesiminden sonra oluşan atıkların kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atılmaması gerektiğini bildirdi.

KASKİ'den yapılan açıklamaya göre, atıkların hatlara bırakılmasının altyapı sistemlerinde tıkanmalara, kötü kokulara, taşkınlara ve çevre kirliliğine neden olabileceği belirtildi.

Temiz bir çevre ve sorunsuz bir bayram için herkese üzerine düşeni yapması çağrısında bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurban atıklarının kanalizasyon sistemlerine atılması, sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da ciddi sorunlara yol açmaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız, kurban atıklarını belirlenen özel toplama alanlarına bırakmaları ve çevre temizliği kurallarına uymalarıdır."