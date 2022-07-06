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KASKİ'den kurban atığı uyarısı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
KASKİ'den kurban atığı uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara atık su ve yağmur suyu hatları üzerindeki mazgallara kurban atıklarının atılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara atık su ve yağmur suyu hatları üzerindeki mazgallara kurban atıklarının atılmaması konusunda uyarıda bulundu.

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yazılı açıklamaya göre, kurban atıkları nedeniyle şebeke hatlarının tıkanarak bir takım olumsuzlara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Kent genelinde atık su ve yağmur sularını toplayarak arıtma tesislerine ileten şebeke hatlarına atılan kurban atıkları ve çöpler nedeniyle mevcut hatlar maalesef işlevini yitirebiliyor. Tıkanmalara yol açarak su baskınlarına neden olabiliyor. Bu durum ise hem maddi kayıplara neden olabiliyor, hem de halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturabiliyor. Merkez ve ilçelerimizde kanalizasyon hatları ve mazgalların temizliğini periyodik olarak aksatmadan yapıyoruz. Ekiplerimiz, Kurban Bayramı öncesinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Olası olumsuzluk ile karşılaşılmaması için bayram süresince hizmet vermeye devam edeceğiz."

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

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