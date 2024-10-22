Kask Takmayan Motosiklet Sürücülerinin Tehlikeli Sohbet Anları

MARDİN'in Midyat ilçesinde, kask takmayan iki motosiklet sürücüsünün trafikte yan yana sohbet ederek ilerledikleri anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Zeynel Abidin Erdem Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde isimleri öğrenilmeyen ve kask takmayan 2 motosiklet sürücüsü, akan trafikte yan yana sohbet ederek ilerledi. Trafikteki diğer sürücüler ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, bir sürücünün diğer motosiklete ayağını bıraktığı, tek eliyle motosikleti kullandığı görüldü. Sürücüler, bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,