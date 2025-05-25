Kask Kullanımına Dikkat! 475 Bin İşlem Yapıldı

Kask Kullanımına Dikkat! 475 Bin İşlem Yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında kask kullanmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik toplam 475 bin 976 işlem yapıldığını açıkladı. Kaskın önemine dikkat çekildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında kask kullanmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri/yolcuları ile ilgili toplam 475 bin 976 işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 Ocak-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; koruma başlığı (kask) kullanmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri/yolcuları ile ilgili toplam 475 bin 976 adet işlem yapıldı. Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerimizin ve yolcularımızın koruma başlığı kullanmaları; ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında can kaybı ve yaralanma riskini büyük ölçüde azaltmaktadır. Sadece kask takmak yetmez; kaskın doğru ve kilitli şekilde kullanılması hayati önem taşır. Kask sadece bir ekipman değil; bir hayat kurtarıcısıdır. Sevdikleriniz sizi bekliyor, lütfen kask takmayı ihmal etmeyelim" dedi.

TRAFİK DENETİMLERİ

Paylaşımında ayrıca trafik denetimi verilerine yer veren Bakan Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 15-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 617 bin 99 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 162 bin 726, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 725, emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 892, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 93 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 434 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 534 bin 508 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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