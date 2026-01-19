Japonya'nın Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nin Yeniden Devreye Alınma Tarihi Güvenlik Gerekçesiyle Ertelendi
Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, Niigata eyaletindeki Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nin 6 numaralı reaktörünün yeniden faaliyete geçirilme tarihinin, kontrol çubuklarının testinde yaşanan bir sorundan dolayı ertelendiğini duyurdu.
TOKYO, 19 Ocak (Xinhua) -- Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, Japonya'nın Niigata eyaletinde bulunan Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nin 6 numaralı reaktörünün yeniden faaliyete geçirilme tarihini erteledi.
Şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada, nükleer fizyon reaksiyonunu önlemede kullanılan kontrol çubuklarına yönelik alarm sisteminin cumartesi günü yapılan test operasyonu sırasında çalışmadığı belirtildi.
Yedi ünitesi bulunan kompleksin 6 numaralı reaktörünün 20 Ocak tarihinde faaliyete geçmesi planlanıyordu.
Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'ne ait Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali, 2011 yılının mart ayında meydana gelen tsunamiden etkilenmişti. Tokyo'nun yaklaşık 220 kilometre kuzeybatısında bulunan Kaşivazaki-Kariva da tsunaminin ardından kapatılan 54 reaktörden biriydi.