Kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Ian, Küba ve Florida'ya ilerliyor Güncel Haberler Kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Ian'ın, Küba ve Florida'ya ilerlediği bildirildi. Kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Ian'ın, Küba ve Florida'ya ilerlediği bildirildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Ian'ın bugün geç saatlerde ya da yarın erken saatlerde Küba'nın batı kısmında etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji uzmanları tarafından şiddetini artırarak kasırgaya dönüştüğü belirtilen Ian'ın, ülkenin en ünlü tütün tarlalarının yakınına kadar ulaşması bekleniyor. Küba Komünist Partisi Merkez Komitesinin resmi gazetesi, Pinar del Rio eyaletinde fırtınadan etkilenebilecek kişilerin tahliye edilmeye başlandığını açıkladı. Kübalı yetkililer, eyaletteki okullarda eğitime ara verildiğini aktardı. Florida Valisi Ron DeSantis, basın toplantısında yaptığı açıklamada, eyalet genelinde olağanüstü hali ilan edildiğini ve fırtınanın bölgeye büyük ölçüde zarar verebileceğini kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden'ın, tropikal fırtına nedeniyle 27 Eylül'de düzenlenmesi planlanan Florida ziyaretini ertelediği bilgisi paylaşıldı. Güncel Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer Tam Gemi Şok Denemeleri Fırtına Florida Küba Güncel Haberler

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