KASIMPAŞASPOR TRİBÜN LİDERİ CİNAYETİNDE 8 TUTUKLAMA KASIMPAŞA futbol takımı tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi soruşturmasında, gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. KASIMPAŞA futbol takımı tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi soruşturmasında, gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Yüksel Ustahüseyin'e(48), evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ustahüseyin'e çevredekiler yardım etti. Ağır yaralanan Ustahüseyin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. SOSYAL MEDYADA 'İNTİKAM ALINDI' PAYLAŞIMI YAPTILAR Cinayetle ilgili soruşturmada polis, sosyal medya hesaplarından 'intikam alındı' paylaşımı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yürütülen soruşturmada tetikçi M.B.'nin de aralarında olduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın azmettiricisi olduğu belirlenen Barış B.'nin daha önce de çok sayıda silahlı yaralama olayında suç kaydı olması nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirtildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Görüntü dökümü ----------------------- -Olay günü şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri -Olay anı güvenlik kamera görüntüsü -Şüphelilere yapılan operasyondan görüntü -Şüphelilerin evlerinin aranması -Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Demirören Haber Ajansı / Güncel Futbol Güncel Haberler

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