SPOR Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Şengül: Ulaşabileceğimiz en yüksek yere çıkmak istiyoruz

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Şengül: Ulaşabileceğimiz en yüksek yere çıkmak istiyoruz

OLGUCAN KALKAN - SEZER AFŞAR/ İSTANBUL,(DHA)-

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını ifade eden Şengül, 'Maça iyi başladık. Eksik kalmamız bizi sendeletti. Ancak reaksiyon gösterdik. 10 kişiye rağmen rakibimizden fazla koştuk. Topun hakimiydik. Bu bizim için önemli bir veri. Oyuncularımız canla başla çalışıyor. Eksik de kalsak oyun sistemini uygulamaya çalışıyor. İnanılmaz işler yapıyoruz. 11 puandan alıp, 41 puana kadar çıktık. Ulaşabileceğimiz en yüksek yere çıkmak istiyoruz. Her maçta galibiyete talibiz. Oyuncularımı kutluyorum' ifadelerini kullandı.