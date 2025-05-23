Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nde Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nde Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu’ndaki Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'ne ters yönden giren bir cip, motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı, cip sürücüsü polis merkezine götürüldü.

Hasan YILDIRIM-Doğan Can CESUR/İSTANBUL, BEYOĞLU'ndaki Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'ne ters yönden giren cip, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki alt geçit çalışmaları sebebiyle yanlış yöne dönen Burak Ak idaresindeki 34 SL 061 plakalı cip, ters yönden tünele girdi. Hatalı olduğunu fark etmesi üzerine sürücüsünün tünelden çıkmak için manevra yaptığı cip, tünelde seyreden Emrullah Çalboğa idaresindeki motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nde trafik bir süre tek şeritten verildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Cip sürücüsü Burak Ak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket

Erdoğan'ı tedirgin eden rakam: Böylesi ilk kez oluyor, bu bir felaket
Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine Bahçeli'den yanıt: Yolundan cayma hakkı yok, Türkiye'nin ona ihtiyacı var

Bahçeli, Erdoğan'ın o sözlerine karşı çıktı: Yolundan cayma hakkı yok
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Trump tarih verdi! AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi geliyor

Tarih verdi! Trump'tan piyasaları alt üst edecek vergi hamlesi
Aile üyeleri Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının altından geçti, iki yıllık husumet son buldu

Tekbirler eşliğinde altından geçtiler! Burada tek bir amaç var
Sivas'ta kene kabusu, bir kişi daha hayatını kaybetti

Genç, yaşlı, çocuk demeyen kabus bir can daha aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor

95 yıllık efsane tarihe karışıyor
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü

Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

Minguzzi ailesine tehdit davasında 5 çocuk için karar verildi
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu

Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.