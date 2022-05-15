Kasımpaşa-Antalyaspor maçının ardından - Haberler

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 4-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, savunma kurgusunda eksik oyuncular nedeniyle yaptıkları değişikliğin sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, "Savunmadaki önemli eksiklerimiz bizi sıkıntıya soktu. Savunma kurgumuz tamamen değişti. Sağ beki mecburen solda oynatmak zorunda kaldık. Uzun bir aradan sonra oynamayan oyuncular forma giydi. Savunmadan çıkarken yaptığımız basit hatalardan yediğimiz goller farkın açılmasına sebep oldu." ifadelerini kullandı.

"Oyuncular kötü oynama haklarını kullandı." diyen Ümit Şengül, "Bu oyuncular özellikle ikinci yarıda inanılmaz performans ortaya koydu. Her türlü övgüyü hak ediyorlar. Bu maç nazar boncuğu olsun. Altay maçını kazanırsak Kasımpaşa tarihinin en yüksek puan toplayan kadrosu olacağız. Bu zamana kadar 51 puan toplanmış. 53 puanla Kasımpaşa tarihinin rekorunu kırmış olacağız. Gelecek hafta motivasyonumuz o yönde olacak." şeklinde görüş belirtti.

Kasımpaşa- Antalyaspor maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk:

"Hak ederek kazandık. Çok net bir galibiyet aldık"

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-2 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, çok iyi bir performans sergileyerek net bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Groenendijk, "Tekrar çok iyi bir performans izledik. Avrupa kupalarına katılma şansımızı kaybettikten sonra biraz endişeliydik. Cevabını sahada çok iyi bir şekilde veren bir takım vardı. Hak ederek kazandık. Çok net bir galibiyet aldık. Yenilmezlik serimizi 15 maça çıkardık. Bu kadar gol atıp kazanmak çok önemliydi. Gelecek hafta Galatasaray'a karşı seriyi 16 maça çıkarma hedefiyle mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Altyapıdan çıkardıkları oyuncuların sergilediği performansa değinen Hollandalı çalıştırıcı, "Altyapıdan çıkan Bahadır, Doğukan ve Bünyamin gibi oyuncuları ilk 11'de oynatmak mutluluk verici. Asıl amacımız bu olmalı. Bu, çok sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.