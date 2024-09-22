Kasımpaşa ve Antalyaspor 0-0 Berabere Kaldı
Süper Lig 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Recey Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleştirilen maçta, iki takım da buldukları fırsatları değerlendiremeyerek sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı. Hakem Burak Pakkan'ın yönettiği mücadelede, her iki takım da galibiyet için mücadele etse de, skor tabelasında değişiklik olmadı.
(İSTANBUL) - Süper Lig 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 17: 00'de başlayan maçı hakem Burak Pakkan yönetti.
Karşılaşma başladığı gibi bitti. Kasımpaşa ve Antalyaspor sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.