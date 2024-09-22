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Kasımpaşa ve Antalyaspor 0-0 Berabere Kaldı

Kasımpaşa ve Antalyaspor 0-0 Berabere Kaldı
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Süper Lig 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Recey Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleştirilen maçta, iki takım da buldukları fırsatları değerlendiremeyerek sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı. Hakem Burak Pakkan'ın yönettiği mücadelede, her iki takım da galibiyet için mücadele etse de, skor tabelasında değişiklik olmadı.

(İSTANBUL) - Süper Lig 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper  Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda  saat 17: 00'de başlayan maçı hakem Burak Pakkan yönetti.

Karşılaşma başladığı gibi bitti. Kasımpaşa ve Antalyaspor sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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