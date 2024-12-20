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Kasım Ayında Trafiğe Kaydedilen Taşıt Sayısı Açıkladı

Kasım Ayında Trafiğe Kaydedilen Taşıt Sayısı Açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 188 bin 966 taşıtın detaylarını paylaştı. Otomobiller, motosikletler ve kamyonetler en çok kaydedilen taşıtlar oldu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları kasım ayı verilerini açıkladı. Buna göre kasım ayında 188 bin 966 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları kasım ayı verilerini açıkladı. Verilere göre kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,9'unu otomobil, yüzde 38,9'unu motosiklet, yüzde 10,3'ünü kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 51,8, kamyonette yüzde 14,1, otomobilde yüzde 13,7, minibüste yüzde 5,8, traktörde yüzde 0,5 artarken motosiklette yüzde 31,1, otobüste yüzde 5,5 ve kamyonda yüzde 1,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 47,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 35,8, kamyonette yüzde 18,7, motosiklette yüzde 8,9 artarken traktörde yüzde 17,5, kamyonda yüzde 17,1, otobüste yüzde 8,1 ve otomobilde yüzde 1,3 azaldı.

Kasım ayında 917 bin 715 adet taşıtın devri yapıldı

Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,7'sini otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 8,2'sini motosiklet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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