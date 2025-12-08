Haberler

Tüik: Kasım Ayında En Fazla Aylık Yüksek Reel Getiri Mevduat Faizinde Oldu

Güncelleme:
TÜİK'in raporuna göre, kasım ayında reel getirilerde en yüksek kazancı mevduat faizi sağlarken, külçe altın yıllık bazda en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri verilerine göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,21, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,18 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

TÜİK, kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri mevduat faizinde (brüt) oldu. Aylık en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,89, BİST 100 endeksi yüzde 0,50 ve Amerikan Doları yüzde 0,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın yüzde 0,41 ve avro yüzde 0,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 1,86, BİST 100 endeksi yüzde 0,47 ve Amerikan Doları yüzde 0,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın yüzde 0,44 ve avro yüzde 0,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,53 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,33 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,77, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 43,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 10,91, DİBS yüzde,79, Euro yüzde 4,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 3,53 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 7,66, DİBS yüzde 2,69 ve Euro yüzde 1,82 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 6,36 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,71 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
