Haberler

Kasım Ayında Kira Artışı Tavan Oranı Yüzde 37,15 Oldu

Güncelleme:
TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerine göre, kasım ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oranı yüzde 37,15 olarak belirlendi. Aylık enflasyon oranı yüzde 2,55, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 32,87 oldu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyonuna göre, kasım ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oranı yüzde 37,15 oldu.

TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ekim ayında aylık yüzde 2,55, yıllık ise yüzde 32,87 oranında arttı.

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı verilerine göre, kasım ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, kasım ayında ev ve iş yerlerinde kira artışının tavan oranı yüzde 37,15 olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
