Kasım Ayında Kira Artışı Tavan Oranı Yüzde 37,15 Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyonuna göre, kasım ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oranı yüzde 37,15 oldu.

TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ekim ayında aylık yüzde 2,55, yıllık ise yüzde 32,87 oranında arttı.

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı verilerine göre, kasım ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, kasım ayında ev ve iş yerlerinde kira artışının tavan oranı yüzde 37,15 olacak.