Üye Girişi
Haberler

Kasım Ayı Türkiye'nin En Sıcak Kasımlarından Biri Oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Bu yılın kasım ayı, son 53 yılın en sıcak iki kasımından biri olarak kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kasım ayı sıcaklıkları normallerin üzerinde seyretti. Marmara Bölgesi'nde ise sıcaklık farkı dikkat çekti.

Bu yılın kasım ayı son 53 yılın en sıcak iki kasımından biri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, 9,3 derece olan 1991-2020 dönemi kasım ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 12,5 dereceyle normallerin 3,2 derece üzerinde gerçekleşti. Türkiye'de 2010 yılı kasımında da ortalama sıcaklık 12,5 derece olarak ölçülmüştü.

Geçen ay, yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen sıcaklıklar, Korkuteli, Karaisalı, Hakkari, Ergani ve Mardin çevrelerinde mevsim normalleri civarında seyretti.

Kasım ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 15,3 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 32,9 derece ile Manisa'nın Salihli ilçesinde tespit edildi.

Maksimum sıcaklıklar normalin 4,1 derece üzerindeydi

Bu yılın kasım ayı ortalama minimum sıcaklıkları, 1991-2020 dönemi minimum sıcaklık normallerinin 0,8 derece üzerinde gerçekleşirken, maksimum sıcaklık normallerinin ise 4,1 derece üzerinde oldu.

Marmara Bölgesi'nin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11 dereceyken, bölgede geçen ay ortalama sıcaklık 14,2 dereceyi gördü.

Uzun yıllar kasım ayı maksimum sıcaklık değeri 27,2 derece olan İstanbul'da geçen ayın sıcaklığı 29,6 derece olarak ölçülürken, aradaki sıcaklık farkı 2,4 derece oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Hava Durumu İstanbul Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title