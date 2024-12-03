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Kasım Ayı Enflasyonu Yüzde 47,09, ENAG'dan Yüzde 86,76 Açıklaması

Kasım Ayı Enflasyonu Yüzde 47,09, ENAG'dan Yüzde 86,76 Açıklaması
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TÜİK, Kasım ayı yıllık enflasyonunu yüzde 47,09 olarak açıkladı. ENAG ise aynı dönemde enflasyonu yüzde 86,76 olarak belirledi. Eğitim ve konut gruplarında en büyük artış göze çarparken, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en fazla aylık artış yaşandı.

TÜİK verilerine göre Kasım ayı yıllık enflasyonu yüzde 47,09. ENAG'ın aynı dönem için açıkladığı enflasyon ise yüzde 86,76.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ekim ayına göre yüzde 2,24 arttı. Yıllık artış ise yüzde 47,09 olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre, son bir yılın ortalamaları dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 60,45, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 42,6 arttı.

Geçen yılın Kasım ayı ile kıyaslandığında fiyatların en fazla arttığı gruplar yüzde 92,49 ile eğitim ve yüzde 74,45 ile konut oldu. En az fiyat artışı ise yüzde 26,24 ile ulaştırma ve yüzde 31,45 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Aylık değişimlerde ise en fazla fiyat artışı yüzde 5,1 ile Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandı. Giyim ve ayakkabı grubunda ise Ekim ayı ile kıyaslandığında Kasım'da yüzde 0,25 fiyat düşüşü olduğu kaydedildi.

ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 86,76

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre ise, tüketici fiyatları Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 4,06, geçen yılın Kasım ayına göre de yüzde 86,76 arttı.

ENAG'ın geçen ay için hesapladığı yıllık enflasyon ise yüzde 89,77 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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