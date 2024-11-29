Üye Girişi
Haberler
Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı

Bu kez her şeyi bıraktı

 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta

Asgari ücret maratonu başlıyor! İşte toplantı tarihi
Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı

Kashgar'da Yeni Havalimanı Açıldı

Kashgar'da Yeni Havalimanı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kashgar kentinde yeni bir havalimanı perşembe günü trafiğe açıldı. Bu, bölgenin üçüncü A sınıfı genel havacılık havalimanı olarak hizmet vermeye başlayacak.

URUMQİ, 29 Kasım (Xinhua) -- Bölgesel havalimanı yetkililerine göre, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kashgar kentindeki yeni havalimanı perşembe günü trafiğe açıldı.

Xinjiang Havalimanı Grubu, bunun bölgenin üçüncü A sınıfı genel havacılık havalimanı olduğunu belirtti.

Grup, Yecheng ilçesinde bulunan Yecheng Mierdai Havalimanı'nın 2.000 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir piste ve toplam 3.180 metrekare alana sahip bir terminal kompleksine sahip olduğunu açıkladı.

Yecheng ilçesi, Xinjiang ve Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde mal dolaşımını sağlayan önemli bir ulaşım merkezi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Dünyaca ünlü yıldızın çıplak görüntülerini yayınlayan dergi özür diledi
img

Acun yarışmadan kovmuştu, son hali inanılmaz
img

Kardan adamın ceset zannedildiği olayda asıl gerçek bambaşka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

GRAM ALTIN FİYATI! 29 Kasım çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Özgür Özel'e soruşturma mı açıldı, suçu ne? CHP lideri Özgür Özel'e neden soruşturma başlatıldı? Antalyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kocaelispor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor-Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI | Asgari ücret toplantısı ne zaman, 2025 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 29 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.