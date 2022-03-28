KASAYI AÇAMAYINCA KESERLE MARKETE ZARAR VERDİ; O ANLAR KAMERADA

DİYARBAKIR'da cam kapısını kırıp, girdiği marketin kasasını açamayan M.C., elindeki keserle raflara ve vitrinlere zarar verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Mart'ta 03.30 sıralarında Yenişehir ilçesindeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Elindeki keserle marketin cam kapısını kırarak içeri giren M.C., bir süre kasayı açmaya çalıştı. Kasayı açamayınca sinirlenen M.C., keserle marketin raflarına ve vitrinlerine zarar vermeye başladı. Güvenlik alarmının devreye girmesiyle M.C., paniğe kapılarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle bekçileri şüphelendikleri M.C.'ye 'dur' ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan M.C., kısa süre sonra yakalandı. M.C. gözaltına alınırken, üstünden olayda kullandığı keser de çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.