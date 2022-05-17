Kasapoğlu: &quot;Ülkemizde lisanslı sporcu sayımız 11 milyonu geçti&quot; - Haberler

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Kasapoğlu: "Ülkemizde lisanslı sporcu sayımız 11 milyonu geçti"

AA - Ahmet Kaplan - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ŞIRNAK - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Şırnak'ta, Bakanlığının himayesinde düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nın açılış töreninde konuştu.

ŞIRNAK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ŞIRNAK - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Şırnak'ta, Bakanlığının himayesinde düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nın açılış töreninde konuştu. (3)

AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Mehmet Kasapoğlu, Şırnak, Tenis, Güncel, Haberler

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