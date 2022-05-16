Kasapoğlu: "Gençlerimizin ilham alacağı bir festivali gerçekleştireceğiz"

Gençlik Bilişim Festivali

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği Gençlik Bilişim Festivali'ne katıldı. (1)