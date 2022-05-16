Kasapoğlu: &quot;Gençlerimizin ilham alacağı bir festivali gerçekleştireceğiz&quot; - Haberler

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Kasapoğlu: "Gençlerimizin ilham alacağı bir festivali gerçekleştireceğiz"

AA - Müjdat Genç - Güncel
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Gençlik Bilişim Festivali Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği Gençlik Bilişim Festivali'ne katıldı.

Gençlik Bilişim Festivali

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği Gençlik Bilişim Festivali'ne katıldı. (1)

AA / Müjdat Genç - Güncel

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