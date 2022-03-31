Kasapoğlu: "Sporcularımızı da iklim elçisi ilan etme noktasında bir çalışmada gerçekleştireceğiz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasapoğlu: "Sporcularımızı da iklim elçisi ilan etme noktasında bir çalışmada gerçekleştireceğiz"

AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
 - Güncelleme:

Katılımcılar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı İklim Elçileri Oturumu'nda konuştu.

Katılımcılar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı İklim Elçileri Oturumu'nda konuştu.(1)

Kasapoğlu: Sporcularımızı da iklim elçisi ilan etme noktasında bir çalışmada gerçekleştireceğiz

Kasapoğlu: Sporcularımızı da iklim elçisi ilan etme noktasında bir çalışmada gerçekleştireceğiz

Kasapoğlu: Sporcularımızı da iklim elçisi ilan etme noktasında bir çalışmada gerçekleştireceğiz

AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

İklim Değişikliği, Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title