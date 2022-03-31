Kasapoğlu: "Sporcularımızı da iklim elçisi ilan etme noktasında bir çalışmada gerçekleştireceğiz"
AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Katılımcılar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı İklim Elçileri Oturumu'nda konuştu.
Katılımcılar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı İklim Elçileri Oturumu'nda konuştu.(1)