Kasapoğlu'ndan FIFA'ya İsrail Çıkışı: 'Derhal Men Edilmeli'

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIFA'nın İsrail'i derhal tüm turnuvalardan men etmesi gerektiğini belirtti.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Gazze'de yaşanan soykırım hakkındaki görüşlerini alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de yaşananlar jeopolitik bir sorun değil İsrail eliyle uygulanan tescilli bir soykırımdır. FIFA'ya düşen geçmişteki men kararları ışığında ve küresel spor kamuoyunun beklentisi doğrultusunda İsrail'i derhal tüm turnuvalardan men etmesi ve futbolun birleştirici ruhunu korumasıdır. Aksi halde FIFA'nın kurumsal itibarı ve tarafsızlığı büyük yara alır."

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub ile İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde bir araya gelen Infantino, şunları kaydetmişti:

"FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez, ancak birleştirici, eğitici, kültürel ve insani değerlerinden yararlanarak futbolu dünyanın dört bir yanında tanıtabilir. Hepimiz, özellikle Gazze'deki trajik durum bağlamında barışı ve birlik olmayı desteklemeliyiz."