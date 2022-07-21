Bakan Kasapoğlu: "(Olimpik Yüzme Havuzu) Buradan Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak yeni sporcuları çıkaracağız" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Yüzme Havuzu açılışına katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Yüzme Havuzu açılışına katıldı. (1) Kasapoğlu: "İşte imkan diyoruz, işte mekan diyoruz. Ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun" Kasapoğlu: "İşte buradan Türkiye'ye yeni yıldızlar yetiştireceğiz. İşte buradan Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak yeni sporcuları çıkaracağız ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya okutacak bu ülkenin yüreği sevgi dolu, cesaret dolu mümtaz gençlerini buralardan yetiştireceğiz" AA / Atilla Hancı - Güncel Güncel Haberler

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