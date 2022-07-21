Bakan Kasapoğlu: "(Olimpik Yüzme Havuzu) Buradan Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak yeni sporcuları çıkaracağız"
AA - Atilla Hancı - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Yüzme Havuzu açılışına katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Yüzme Havuzu açılışına katıldı. (1)
Kasapoğlu: "İşte imkan diyoruz, işte mekan diyoruz. Ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun"
Kasapoğlu: "İşte buradan Türkiye'ye yeni yıldızlar yetiştireceğiz. İşte buradan Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak yeni sporcuları çıkaracağız ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya okutacak bu ülkenin yüreği sevgi dolu, cesaret dolu mümtaz gençlerini buralardan yetiştireceğiz"
AA / Atilla Hancı - Güncel