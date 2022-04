KASAPOĞLU, KARS GENÇLİK MERKEZİ'Nİ HİZMETE AÇTI -1

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars Gençlik Merkezi'ni hizmete açtı. Gençlik merkezlerinin sayısının 400'ü geçtiğini belirten Kasapoğlu, "Elbette meyve veren ağaç taşlanır misali bir kısım kesimler eleştiriyor. Onlar bizim atılımlarımızdan, gençlerle yürüdüğümüz bu kutlu yoldan rahatsız oluyorlar. Ama bizler 20 yıldan beri olduğu gibi bu yolu gençlerimizle birlikte yürüyerek bu kutlu emaneti en güçlü şekilde gençlerimize teslim etmeye kararlıyız? dedi.

Kars Faikbey Caddesi'nde yaklaşık 12 milyon 142 bin lira harcanarak 7 bin 200 metrekare alan üzerine kurulan Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı. Vali Türker Öksüz, AK Parti milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, vatandaşlar ve gençlerin katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik Merkezi'nin açılış töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin her zaman her şeyin daha iyisine layık olduğunun bilincindeyiz. Her şeyin en güzelini, en iyisini gençlerimizle buluşturmanın, onları bu anlamda her şeyin en güzeline erişilir kılmanın gayreti içerisindeyiz. Anadolu'nun her bir vilayeti gözümüzün nuru, yüreğimizin sevdası. İşte geçtiğimiz gün Tunceli'deydik, Şanlıurfa'daydık, Elazığ'daydık, gençlerimizle bir araya geldik, iftar ve sahur sofralarında buluştuk ve her bir gencimizin sadece bizler için değil, insan için umut olduğunu her buluşmamızda onlardan aldığımız enerjiyle, onların gözündeki ışıkla ve inançla hamdolsun ki görüyoruz? dedi.

Gençlik merkezinde gençlerin en kıymetli vakitlerini geçirdiklerini belirten Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında yükselen Gençlik Merkezlerinin sayısının bugün 400'ü geçtiğini belirtti. Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Kars'ın ilçelerinde bir yandan devam eden çalışmalarımız var. Türkiye'nin her bir ilçesinde gençlik merkezi olana kadar ve bu gençlik merkezi dolana kadar, dolu dolu değerlendirilene kadar durmadan tıpkı bugün olduğu gibi bundan sonra da el birliğiyle, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla, güçlü liderliğiyle, özverisiyle Türkiye'nin her alanındaki mücadelesinde olduğu gibi gençlik alanında da, spor alanında da Türkiye'yi şaha kaldırmaya, bir yandan hedeflerimizi birer birer gerçekleştirirken diğer yandan da hedeflerimizi birer birer büyüterek daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Gençlik Merkezlerimiz, buralarda pek çok sosyal, eğitsel, sportif, kültürel, sanatsal faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bunların yanında bu merkezler birer ilim merkezi ve bilim merkezidir. Gençlik Merkezlerimizin içerisindeki gençlik akademilerimiz gençlerin mesleki yönden gelişimine katkı sağlıyor. Bir yandan bir hayat boyu öğrenme prensiplerini gençler erken yaşta kazanıyorlar. Pek çok fırsatları buralarda gençlerimize sunuyoruz. Yazılımdan kodlamaya, gönüllükten dil eğitimine, tarih bilincinden dramaya kadar çok geniş yelpazede eğitim verdiğimiz atölyelerimiz ve gençlik çalışmalarımız Gençlik Merkezlerimizde bu anlamda temel değerleriyle sımsıkı yetişen gençlerimiz yarınların dünyasına en güçlü şekilde yetişiyor Bunları yaparken tüm program ve yaklaşımları genç odaklı, katılımcı bir ruhla gençleri merkeze alarak, onlarla birlikte onların beklenti ve taleplerine uygun bir şekilde belirliyoruz.'

'MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR'

Kendilerinin yaptıkları açılışlardan bazı kesimlerin rahatsız olduğunu da ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Elbette meyve veren ağaç taşlanır misali gençlerimizle birlikte harekete geçirdiğimiz çalışmalarımızı bir kısım kesimler eleştiriyorlar, onları rahatsız ediyor. Onlar bizim açılışlarımızdan, bizim gençlerle yürüdüğümüz bu kutlu yoldan rahatsız oluyorlar. Ama bizler 20 yıldan beri olduğu gibi bundan sonra da inşallah bu yolu gençlerimizle birlikte yürümeye, onlara bu kutlu emaneti en güçlü şekilde teslim etmeye kararlıyız.? diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından okunan duadan sonra Kasapoğlu, protokol üyeleri ve gençler kurdele kesti. Gençlik Merkezini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, merkezi kullanan gençlerle tek tek sohbet etti, playstation oynadı. Bakan Kasapoğlu daha sonra gençlerin yaptığı müzik gösterisini dinledikten sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra Kars Valiliği ziyaretinde Vali Türker Öksüz ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kasapoğlu daha sonra Vali Öksüz'den kentle ilgili bilgi aldı.