KASAPOĞLU: İZMİR'DE TCG ANADOLU'YA 71 BİN KİŞİ ZİYARETÇİ GELDİ

GENÇLİK ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Alsancak Limanı'ndaki TCG Anadolu'yu 71 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtip, "Cumartesi günü İzmir trafiği resmen gemi ziyareti nedeniyle kilitlendi. Biz de yürüyerek geldik. Binlerce insanın akın akın geldiğini gördük. İzmir'in gündeminde TCG Anadolu var. Milli gururun sevinci ve heyecanı var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Alsancak Limanı'na 3 Mayıs Çarşamba günü yanaşan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu'yu 71 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Cumartesi günü İzmir trafiği resmen gemi ziyareti nedeniyle kilitlendiğini belirten Bakan Kasapoğlu, 'Biz de yürüyerek geldik. Binlerce insanın akın akın geldiğini gördük. İzmir'in gündeminde TCG Anadolu var. Milli gururun sevinci ve heyecanı var. İzmir'de Ege'den, Karadeniz'den, İç Anadolu'dan gelen binlerce ziyaretçi var. Çarşamba gününden beri İzmir'de Alsancak Limanımızın yanı başında büyük bir heyecanla yer alıyorlar. Uzun kuyruklar oluşuyor. Genci, yaşlısı, engellisi herkesi burada görmek mümkün" dedi.

'HEM BİR SONUÇ HEM DE BAŞLANGIÇTIR'

İzmir'in Kuvayi Milliye şehri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "İzmir düşmana ilk kurşunu sıkan şehir. Dosta güven veren, düşmana korku salan bu gemi İzmir'de. Mühendislerimizin milli bir anlayışla ortaya koydukları çabanın, alın terinin sonucu. 71 bin ziyaretçi, İzmir olarak İstanbul'daki ziyaretçi sayısını önümüzdeki günlerde aşacağımızı gösteriyor. Gençler bundan ayrı bir heyecan duyan ziyaretçi kesimi. Gençlerin motivasyonu hem bugünler hem yarınlar için çok önemli. Artık bu işin yapılabileceğini görmüş bir gençlik yetişiyor. Onların izinden de bunu aşacak teknolojiyi bizim evlatlarımız ortaya koyacaktır" diye konuştu.

"Togg'umuz da burada" diyen Bakan Kasapoğlu, "Togg'u bizim evlatlarımız yaptıysa yeni otomobilleri onu aşacak şekilde yine onlar yapacak. Buradaki bu eseri, gurur tablosunu bir başlangıç olarak görüyorum. Türkiye'de gençlerin teknolojiye ilgisi var. Geçtiğimiz günlerde Tekno-Fest'te milyonlarca genci yarışmacı olarak, farklı farklı projelerle gördük. Yürüme güçlüğü çekip saatlerce gemiyi ziyaret etmeyi bekleyen büyüklerimizi gördükçe bu tablonun 100'üncü yılındaki Cumhuriyetimize çok büyük bir armağan olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, engin vizyonu ve kararlılığıyla ortaya koymuş olduğu bir sonuç olduğunu görüyorum. Bu hem bir sonuç hem bir başlangıçtır. İnanıyorum ki gençlerimiz Türkiye yüzyılında bu gurur tablolarını çoğaltacaklar" ifadelerini kullandı.