Ankara'da 19 Mayıs "Merve Özbey" konseriyle kutlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Merve Özbey" konserine katıldı.

Örnek Stadı'ndaki konseri, 81 ilden gençlik temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da izledi. Bakan Kasapoğlu, bütün katılımcıların yarınki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Kasapoğlu, "Gençlik haftası demek coşku demek, heyecan demek, gençlik haftası demek milli mücadelenin zaferinin kutlanışı demek." şeklinde konuştu.

"Merve Özbey" konseri öncesinde Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği bilim, teknoloji, yetenek, kültür, sanat gibi alanlardaki yarışmalarda dereceye giren gençlere ödüllerini takdim etti.

Kasapoğlu, yarışmalarda dereceye giren gençler için de "Sadece tüketen değil, üreten gençler, işte üreten gençlerin öncüleri burada. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Sahneye çıkanlar kadar izleyenler arasında da üretecek gençler var, hepsini gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra sanatçı Merve Özbey sahneye çıktı. Katılımcılar, şarkılara eşlik ederek eğlendi.