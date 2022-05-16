Kasapoğlu, Gençlik Bilişim Festivali'nde konuştu: 'Dünya ile rekabet gücü yüksek bir Türkiye inşa ettik'

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye'nin önde gelen ve ses getiren bilişim projelerine sahip kamu kuruluşları ile özel sektör temsilcileri projelerini gençlere tanıtacak Gençlik Bilişim Festivali yurdun dört bir yanından gelen gençlerin katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binası konferans salonunda, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gençlerin yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un katılımıyla 16-18 Mayıs arasında düzenlenen "Gençlik Bilişim Festivali" başladı.

Festivalde, ülkenin önde gelen bilişim projelerinin tanıtılması, bilişim yarışmaları ve etkinlikleri ile gençlere, geleceğe yönelik bilişim vizyonunun kazandırılması hedefleniyor. Etkinlikler çerçevesinde Türkiye'nin önde gelen ve ses getiren bilişim projelerine sahip kamu kuruluşları ile özel sektör temsilcileri projelerini gençlere tanıtacak.

Gençler, festivalin yanı sıra Örnek Stadı'nda kurulacak bilişim stantlarında 18 kamu kurumu, 17 kuruluş, 4 üniversite, 19 firmanın bilişim çalışmalarını daha yakından tanıyacak. Ayrıca gençler, statta kurulan 15 spor standında ise sportif etkinlik ve yarışmalara katılabilecek.

"DÜNYA İLE REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İNŞA ETTİK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmasında, Türkiye'nin son yıllarda inovasyonda, teknolojide öncü olma vizyonuyla ciddi aksiyonlar aldıklarını belirterek, "Altyapı olarak, donanım olarak, teknoloji olarak hiçbir eksiği olmayan, dünya ile rekabet gücü yüksek, potansiyelini en güçlü şekilde kullanan bir Türkiye inşa ettik. Yerli ve milli imkanlarla üretilen donanımlarımızın her alanda ağırlığını artırdık. Yazılımda neredeyse dünyanın pek çok ülkesinde bulunmayan bir seviyeye yani yazılım ihraç eden bir noktaya geldik. Bunu gençlerimizin ve girişimcilerimizin inancıyla ve özgüveniyle, özel sektörün ve kamunun eş güdümü ile başardık" dedi.

"TÜM HİZMETLERİMİZİ, TÜM İMKANLARIMIZI GENÇLERİMİZİN EMRİNE SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Çalışan, üreten, değer ortaya koyan ve bağımsız bir şekilde karar alabilen gençlerimizle bu toplumun değerlerini en üst düzeyde tutan anlayışla TEKNOFEST gençliğine en iyisini, en güzelini sunmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde hükümet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özveriden kaçınmadık, yine aynı özveri ile yine aynı fedakarlık anlayışı ile tüm hizmetlerimizi, tüm imkanlarımızı gençlerimizin emrine sunmaya devam edeceğiz."

"GENÇLERİMİZ BİZE GELSİN 'BAKANIM BANA TEKNOPARKLARDAN YER VERİN, GİRİŞİMİMİ KURAYIM' DESİN"

Bakan Varank burada yaptığı konuşmasında, üniversiteleri ziyaret esnasında, "Bakanım şurada kadro açılacak mı? Ben nerede kendime maaşlı bir iş bulurum?" sorularına maruz kaldığında üzüldüğünü söyleyerek, "Emin olun bunlar artık gençlerin sormaması gereken sorular. Gençlerimiz bize gelsin, bizi zorlasın. 'Bakanım bana teknoparklardan yer verin. Ben kendi girişimimi yapayım. Bir şeyler üreteyim, bunları satmaya çalışayım' desin. ya da, 'Bakanım KOSGEB'den bize destek verin. Ben kendi şirketimi, girişimimi kurmak istiyorum. Kendi patronum olmak istiyorum' desin. Biz bunları görmek istiyoruz. Türkiye'de bu manada son dönemde çok güzel işler oluyor. Sizlerin akıl teri sayesinde. İnşallah Türkiye'yi, sizlerin bu gayreti ile bu teknoloji tabanlı işleri ile çok daha iyi yerlere getireceğiz" dedi.

"(GENÇLERE) SİZLERE KARAMSARLIK POMPALAMAYA ÇALIŞANLARA LÜTFEN İTİBAR ETMEYİN"

Bakan Varank, gençlere güvendiklerine dikkati çekerek, "Bu manada da sürekli sağda, solda, sokakta karamsarlık pompalamaya çalışanlara sizleri umutsuzluğa, ümitsizliğe sevk etmeye çalışanlara da lütfen itibar etmeyin. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin neleri başarabildiğini biliyoruz. Bütün dünyanın konuştuğu, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarını geliştiren gençlerin, mühendislerin yaş ortalaması, 30'un altında" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir burada yaptığı konuşmasında, gençlerin fikirlerinin ve projelerinin hayata geçirmek için heyecan içinde destek beklediklerinin farkında olduklarını kaydederek, "Üniversite toplulukları, dernekleri ve kulüpleri ile koordinasyon halinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyoruz, bunu kendimize bir görev edindik. Çeşitli üniversitelerde, yaptığımız il ziyaretlerinde gençlerimizle buluşarak fikirlerimizi paylaşıp onlara gelecek yolculuğu ile ilgili fikirlerimizi aktarmak ve imkanları sunmak istiyoruz" dedi.

Demir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bünyemizde yapılan çeşitli yarışmalarla kabiliyetlerinizin önünü açmayı ve sizleri ilerde ideallerinizi gerçekleştirme konusunda geleceğe daha güvenle bakmanızı sağlamak istiyoruz. Beyin teri, alın terinin bir başka yansıması olarak savunma sanayiimizin de en önemli gücüdür. Türkiye'nin bu anlamda atacağı adımlar, temelinde nitelikli insan kaynağı olacaktır. Bu insan kaynağını yetiştirmek üzere de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

"TELEFONLARI AÇIK OLAN İNSANLARIN BELKİ TELEFONLARINI ŞU AN 'HACK'LEMİŞ OLABİLİRİZ"

Cumhurbaşkanlığına bağlı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç burada yaptığı konuşmasında, insanların, dijital dünyaya güvenme konusunda kendilerini geri çekmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Dijital dünya sizi manipüle etmek isteyen ve sizin güveninizi kötü kullanmak isteyen çok fazla kişinin bulunduğu bir ortam. İnsan faktörü bizim üzerinde en fazla durduğumuz yapı. Bu farkındalıkları anlatırken bunları sadece söylemek olmaz. Size bir sürprizim var. Şu anda cep telefonlarınıza dikkat edin. Şu anda cep telefonlarınıza dikkat edin. Şu anda size bir canlı 'hacking' olayına doğru gidiyoruz. Telefonları açık olan insanların belki telefonlarını şu an 'hack'lemiş olabiliriz. Bakanlarım aman dikkat, sizinkileri 'hack'lemeyelim" diye konuştu.

CANLI YAYINDA 'HACK'

Koç, ardından ortak wi-fi ağlarının güvenlik açısından zayıf olduğuna dikkati çekerek, salondan birkaç kişinin telefonunu canlı bir şekilde 'hack'lediklerini söyledi. Seyirciler arasında konuşmaların başlaması üzerine Koç, bu durumu farkındalık oluşturmak adına yaptıklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Varank, Bakan Kasapoğlu, SSB Başkanı Demir ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç festivalin açılışına katılan gençlerle hatıra fotoğrafı çekilerek, festivalde yer alan bilişim stantlarını ziyaret etti.

(Mustafa Cenik - Sadettin Aliusta - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel