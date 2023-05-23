Kasap, İş Yerinde Tartıştığı Kişiyi Tabancayla Öldürdü

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde Serkan Canbaz, kasap dükkanında çıkan tartışmada, iş yeri sahibi Serkan H. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Eski Kazımpaşa Caddesi üzerindeki bir kasap dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Serkan H. ve Serkan Canbaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan H., tabancayla Serkan Canbaz'a ateş etti. Canbaz kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serkan Canbaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Serkan H. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Serkan Canbaz'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)