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Kasap, husumetlisinin saldırısına uğradı

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Kilis'te bir kasap, husumetli olduğu kişi tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

KİLİS'te Mehmet P., husumetli olduğu kasap Mehmet P.'yi çıkan tartışmada tabanca ile vurarak yaraladı. Mehmet P. kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Kasap Mehmet P. ile iş yerine gelen husumetlisi Kenan Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kenan Ç., silahını çekerek Mehmet P.'ye ateş etti. O anlar, bir yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

Mehmet P., sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

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