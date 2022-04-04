'Kasaba Doktoru' ilk bölümüyle 8 Nisan Cuma TRT 1'de

FATİH, İSTANBUL (Bültenler) - TRT 1'in yapımını ARC Film'in, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu gerçekleştirdiği yeni dizisi 'Kasaba Doktoru'nun ilk bölümü için geri sayım başladı! 8 Nisan Cuma akşamı TRT 1'de seyirci karşısına çıkacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak 'Kasaba Doktoru'ndan yeni bir fragman ve önizleme sahnesi yayınlandı.

Dizinin ilk bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde ise Ömer ve Leyla ilişkisinin ilk adımlarının atıldığı anlara yer verildi. Ömer'in diğer doktorlarla iletişim kurmakta zorluk yaşadığı gören Leyla ilk adımı atarken, Ömer dürüstlüğü ve soğukkanlı tavrı ile Leyla'yı hayli etkiledi.

Merakla beklenen dizinin zengin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Barış Yalçın, Tarık Uğur Özenbaş, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

Dizinin yönetmenliğini Arda Sarıgün üstlenirken, senaryoda ise İlker Arslan, Barış Erdoğan imzası var. 'Kasaba Doktoru' farklı hikayesi, ilgi çekici karakterleri ve zengin oyuncu kadrosu ile ekranların yeni favorisi olacak.

'Kasaba Doktoru' babasına yapılan haksızlık sonunda tıp okuyarak doktor olmaya karar vermiş Ömer ile yaşadığı felaket sırasında tesadüfen kendisine yol gösteren Hakan Hoca'nın yollarının yıllar sonra bir şehre uzak bir belde hastanesinde kesişmesi ile yaşananları

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