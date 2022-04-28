Kaş'ta yaptırılan Yeşilköy Cami, törenle açıldı

Kaş ilçesinde yapılan Yeşilköy Cami, törenle ibadete açıldı.

Yeşilköy Mahallesi'nde Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programı, protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından dualar okunarak, caminin açılış kurdelesi kesildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yapılan mabedin görkemli olduğunu, Yeşilköy'e yakışan bir eserin ortaya çıktığını söyledi.

Caminin yapımına destek veren tüm hayırseverlere teşekkür eden Ulutaş, "Kamu kurumları, bu tür eserler ortaya koyabilir ama herkesin yapılan işte bir katkısının, desteğinin, hayrının olması Rabbimin katında daha muteber. O açıdan bütün Yeşilköylü hemşehrilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

2018 yılında temeli atılarak, Yeşilköy'e kazandırılan toplam bin metrekare kullanım alanına sahip iki katlı camide, aynı anda 600 kişi ibadet edebilecek.

Açılışa, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, ilçe oda başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve önceki dönem Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer de katıldı.