Kaş Yat Limanı'nda Otel ve Ticari Alan Genişletme Planı Reddedildi

ANTALYA'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Kaş ilçesindeki Yat Limanı'nda otel, SPA merkezi ve ticari alanların genişletilmesine yönelik imar planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde reddedildi.

Kaş ilçesindeki 487 yat bağlama kapasiteli, içerisinde butik otel ile ticari alanların bulunduğu ve 2 özel firmanın ortaklığında 2011 yılında yap-işlet-devret modeliyle 25 yıllığına işletilmeye başlanan Kaş Marina'da, karasal alanın yüzde 5'i olan inşaat izni oranının yüzde 8'e çıkarılmasına yönelik Kaş Belediye Meclisi'nde yaklaşık 3 ay önce oy çokluğuyla onaylanan imar planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine geldi.Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı öncesinde, Kaş Çevre Platformu Bileşenleri ile Kaş Çevre ve Kültür Derneği, Kaş Yat Limanı İmar Planı Değişikliği'ne tepki göstermek için belediye önünde açıklama yaptı. TİP'in de destek verdiği açıklamaya, çok sayıda sivil toplum kuruluşu yetkilisi katıldı. Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, imar değişikliğinin Kaş'ın doğal yapısını bozacağı, denizin daha da kirleneceği ve çevreye zarar vereceğini vurguladı.Yaklaşık 2,5 yıldır gündemde olan projenin daha önce 2 kez Kaş Belediye Meclisi'nde görüşülüp reddedildiğini açıklayan Ahmet Murat Akoy, yaklaşık 3 ay önceki toplantıda ise oy çokluğuyla onaylandığını kaydetti. Akoy, imar değişikliğine ilişkin söz konusu projeyle, Bucak Körfezi'nde bulunan marinada şu an 8 odalı otelin SPA merkezi ile 15 odaya, çekek alanı kullanılarak ticari alanların da iki katı civarına çıkartılacağı projede 122 ilave yat bağlama kapasitesi planlandığını açıkladı. Akoy, projenin denize ciddi zarar vereceğini belirterek, iptalini istediklerini söyledi.

'KAŞ HALKININ SESİNİ ANTALYA'YA TAŞIYORUZ'

Ahmet Murat Akoy, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında 48'inci madde olarak Kaş Yat Limanı İmar Planı Değişikliği'nin gündeme geleceğini belirterek, 'Eğer sesimizi yükseltmeseydik burada bu madde sessiz sedasız geçirilecekti ama bugün sesimizi yükseltiyoruz. Kaş halkının sesini Antalya'ya taşıyoruz. Bucak Denizi, Kaşlının çocukluğundan beri yüzme öğrendiği yer ve aynı zamanda Akdeniz'de çok önemli yuvalama alanlarından biri. Bu alana marina yapıldıktan sonra deniz çayırlarıyla beraber eko çeşitliliği kaybettik. Üzerinden 3 sene sonra yapılmış deniz suyu ölçümlerinde Kaş Arıtma Tesisi'nden sonra Kaş Marina, Kaş'ın en kirli sularından biri olarak tespit edilmiştir. Bu raporda yine Kaş Arıtma Tesisi'nden sonra iki kirletici unsurdan biri olarak sayılmıştır. Günümüze gelindiğinde ise Bucak Denizi'nde böyle olumsuz etkilere sahip olduktan sonra yeniden imar planı yapıldığını görüyoruz dedi.

ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİYE NEDEN OLACAK

Yeni imar planında halihazırdaki otel alanının genişletilmesinin istendiğini belirten Akoy, Neredeyse 2,5 katı büyütülmek isteniyor. Batı tarafında otel alanı 2,5 katı büyütülürken, doğu tarafında halihazırdaki restoran ve kafelerin olduğu bölüme kadarki alan yapılandırılıp açık hava AVM'sine dönüştürülmek isteniyor. Bununla bitmiyor. İki tane daha yüzer iskele ekleniyor. 487 olan yat kapasitesi en az yüzde 25 olarak artırılıyor. Yüzde 50'ye kadar artırılabileceği plana not edilmiş durumda. Bucak Denizi'ni öldürürken, ekolojiyi bitirirken böyle bir planlanmanın çevreye ne tür etki olabileceğine dair bir açıklama yapılmıyor diye konuştu.

'KAŞ HALKI 40 YILDIR İMAR BEKLİYOR'

Kaş halkının bu imar planını istemediğini belirten Ahmet Murat Akoy, Kaşlı 40 yıldan beri imar bekliyor. 40 yıldan beri imarı yapılmayan Kaşlının yerine 2 firmaya özel imar yapılıyor. Bu imar planı belki 1 saat sonra geçecek. Kaşlı yıllardır imar beklediği için arazisini paylaşamıyor, bölüşemiyor, evini yapamıyor ama 2 firma için imar planının geçilmesi bekleniyor. Bu planın geçmesini istemiyoruz. Ranttan ayrıştırılmış, çağdaş bir imar planına ihtiyaç var. Bu imar planı içerisinde marina yok dedi.Akoy, projenin durdurulması için 'change.org' üzerinden başlattıkları imza kampanyasında 15 bine yakın imza toplandığını da kaydetti.

MECLİS REDDETTİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bugün yapılan toplantısında, Kaş ilçesindeki Yat Limanı'nda otel, SPA merkezi ve ticari alanların genişletilmesine yönelik imar planı değişikliği oy çokluğuyla reddedildi. (DHA)