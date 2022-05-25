Kaş Tarım Sergisi başladı - Haberler

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Kaş Tarım Sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı.

MARFO Fuarcılık tarafından Kınık Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde organize edilen etkinliğin açılışına Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum müdürleri, meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Ulutaş, yaptığı konuşmada, verilere göre Kaş nüfusunun yüzde 60'ının tarımla uğraştığını, ilçeden Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasına ihracat yapıldığını söyledi.

Bölgede bereketli toprakların bulunduğuna dikkati çeken Ulutaş, "Bizim insanımız kadirşinas, çalışkan, üretken. Mazeret göstermeden memleketi, milleti için üretiyor. Pandemi sürecinde bile üreticimiz, tarım sektörü durmadı, üretimine devam etti. Çiftçilerimizle tarım sektörüyle iftihar ediyoruz. Tarım sektörünü destekliyoruz." dedi.

Ulutaş, fuarın bundan sonra da devam edeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir başlangıç. Önümüzdeki günlerde güreş organizasyonunu da buradan başlatıyoruz. Yani Kaş ilkleri başlatıyor. Amacımız, hemşerilerimizle hem üretmek, memleketin çehresini değiştirmek hem de hizmet etmek, Kaş'ı hak ettiği yere taşımak. Burada birlik, beraberlik, nezaket, hoşgörü var. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da salgın döneminde tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade etti.

Bölgenin hem tarımsal üretiminin hem de ihracatının önemli yerlere geldiğini kaydeden Karaca, "Bu anlamda hem Kaş'tan hem de Antalya'dan yapmış olduğumuz ihracat, pandemi döneminde yaklaşık yüzde 30 arttı. Bu yıl içerisinde daha önce Kumluca'da, sonra Finike'de, Gazipaşa'da ve şimdi Kaş'ta tarım fuarı düzenleniyor. Tabii ki biz tarımın başkentiyiz ve bununla da gurur duyuyoruz. Yaklaşık 360 bin hektar tarım alanımız var. Bu da Türkiye'deki toplam tarım alanının yüze 1 buçuğu yapıyor ama biz hem iklimimiz hem de çalışkan çiftçilerimizle tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 6'sını karşılıyoruz. Yani bizim tarım arazilerimiz yaklaşık 4 kat daha fazla değer üretiyor." diye konuştu.

10 ilden 35 firmanın katıldığı sergide, yüzlerce farklı marka tarımsal ürün yer alıyor. Etkinlik kapsamında yerel ve uluslararası bitki besleme ve gübre şirketleri, traktörcüler ve traktör yedek parçası satan firmalar, tarım iş makineleri, sera kurulum sistemleri ve sera nayloncuları, sulama sistemleri ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Kaş Tarım Sergisi, 26 Mayıs'a kadar açık kalacak.