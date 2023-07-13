Kaş'taki orman yangını söndürüldü
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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında 0.3 hektar alan zarar gördü. Yangına 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.
Kaş'taki orman yangını söndürüldü
ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde dağlık alanda çıkan yangında 0.3 hektar alan zarar gördü.
Kaş ilçesi Çayköy Mahallesi dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 2 uçakla müdahalede bulundu. Yangında 0.3 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel