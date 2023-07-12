Kaş'taki orman yangını kontrol altına alındı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
- Kaş'taki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaş Bozkaya Mahallesi'nde 13.48'de çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 su ikmal aracı, 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ile müdahalede bulunuldu. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel