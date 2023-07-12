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Kaş'taki orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

- Kaş'taki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaş Bozkaya Mahallesi'nde 13.48'de çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 su ikmal aracı, 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ile müdahalede bulunuldu. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antalya Güncel Haberler

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