Kaş'taki Kalkan Taş Ocağı bölgesi yenileniyor - Haberler

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Kaş'taki Kalkan Taş Ocağı bölgesi yenileniyor

AA - Talip Demirci - Güncel
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Kaş'taki Kalkan Taş Ocağı bölgesi yenileniyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde, belediyesi tarafından yürütülen Kalkan Taş Ocağı mevki yenileme projesi çalışması devam ediyor.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, belediyesi tarafından yürütülen Kalkan Taş Ocağı mevki yenileme projesi çalışması devam ediyor.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalkan Mahallesi'ndeki bölgede yürütülen projenin birinci etabı tamamlandı.

Bisiklet, koşu ve yaya yolu, aydınlatma direkleri ile korkuluk imalatları yapılan alanda çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

Bölgenin yeni çehresi ile mahalleye değer katması bekleniyor.

AA / Talip Demirci - Güncel

Kaş Belediyesi, Antalya, Güncel, Haberler

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