Kaş'ta zebra çatal kuyruklu kelebek görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaş'ta zebra çatal kuyruklu kelebek görüntülendi

AA - Talip Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Kaş'ta zebra çatal kuyruklu kelebek görüntülendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde zebra çatal kuyruklu kelebek görüntülendi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde zebra çatal kuyruklu kelebek görüntülendi.

Türkiye'de az rastlandığı belirtilen kelebek, görselliğiyle vatandaşların da ilgisini çekti. Vatandaşlardan Eşref Kocaer, tarlada rastladığı zebra çatal kuyruklu türün nadir görüldüğünü ifade etti.

Kocaer, bahçesindeki bitkilere konan kelebeğin kanat ve kuyruk yapısıyla dikkati çektiğini aktardı.

AA / Talip Demirci - Güncel

Türkiye Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title