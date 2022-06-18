Kaş'ta zebra çatal kuyruklu kelebek görüntülendi Antalya'nın Kaş ilçesinde zebra çatal kuyruklu kelebek görüntülendi. Antalya'nın Kaş ilçesinde zebra çatal kuyruklu kelebek görüntülendi. Türkiye'de az rastlandığı belirtilen kelebek, görselliğiyle vatandaşların da ilgisini çekti. Vatandaşlardan Eşref Kocaer, tarlada rastladığı zebra çatal kuyruklu türün nadir görüldüğünü ifade etti. Kocaer, bahçesindeki bitkilere konan kelebeğin kanat ve kuyruk yapısıyla dikkati çektiğini aktardı. AA / Talip Demirci - Güncel Türkiye Antalya Güncel Haberler

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