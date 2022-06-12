Kaş'ta yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler

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Kaş'ta yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

AA - Talip Demirci - Güncel
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Kaş'ta yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Çamlıköy Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu çamlık alanda yangın çıktı.

Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletmeye ait ekipler sevk edildi.

Karadan yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.

AA / Talip Demirci - Güncel

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