Kaş'ta yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler

Kaş'ta yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Çamlıköy Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu çamlık alanda yangın çıktı. Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletmeye ait ekipler sevk edildi. Karadan yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. AA / Talip Demirci - Güncel Antalya Güncel Haberler

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