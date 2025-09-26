Haberler

Kaş'ta Yasa Dışı Kaçış Girişimi: Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Antalya'nın Kaş ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 33 yaşındaki hükümlü, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlünün 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri Kaş ilçesindeki Beş Adalar bölgesinde yüzerek Kızılhisar (Meis) adasına geçmeye çalışan F.G'yi (33) yakaladı.

Gözaltına alınan F.G. hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

F.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
