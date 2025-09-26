Kaş'ta Yasa Dışı Kaçış Girişimi: Hükümlü Yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına kaçmaya çalışan hükümlü, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri Kaş ilçesindeki Beş Adalar bölgesinde yüzerek Kızılhisar (Meis) adasına geçmeye çalışan F.G'yi (33) yakaladı.

Gözaltına alınan F.G. hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

F.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.