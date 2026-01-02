Haberler

Antalya'da yerleşik yabancılar kostümleriyle denize girdi

Güncelleme:
Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan yabancıların geleneksel etkinliğinde renkli kostümlerle denize girmesi, eğlenceli anlara sahne oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşik yabancılar, geleneksel hale getirdikleri etkinlikte renkli kostümleriyle denize girdi.

Kalkan Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 50 İngiliz, her yeni yılın ilk günlerinde gerçekleştirdikleri etkinlik için Muar mevkisinde bir araya geldi.

Kalkan Plajı'na giden yerleşik yabancılar, giydikleri kostümlerle denize girdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı.

Sahildekiler, kostümleriyle denize giren yabancıları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
