Kaş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Kınık Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, 2,11 gram eroin, 0,78 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler Y.K. ve K.İ. gözaltına alındı. Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 AA / Talip Demirci - Güncel Jandarma Hisarcık Kınık Güncel Haberler

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