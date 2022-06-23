Kaş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Talip Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Kaş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Kınık Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Ekiplerin evde yaptığı aramada, 2,11 gram eroin, 0,78 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler Y.K. ve K.İ. gözaltına alındı.

AA / Talip Demirci - Güncel

Jandarma Hisarcık Kınık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title