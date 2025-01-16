Kaş'ta Uçurumdan Yuvarlanan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında uçurumdan yuvarlanan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Antalya'nın Kaş ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sedat M. idaresindeki 07 ATN 894 plakalı otomobil, Bezirgan Mahallesi Sarnıçbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden yaralı çıkarılan sürücü Sedat M. ile yolcular Mehmet P. ve Zafer A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Sedat M, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.