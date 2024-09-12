Kaş'ta telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma timlerince, (JASAT) telefonda kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli İ.D. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma timlerince, (JASAT) telefonda kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheli İ.D. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.